На Ямале за сутки выявлен 21 носитель коронавируса
Салехард, 23 мая, 2021, 15:26 — ИА Регнум. На Ямале за сутки выявили 21 новый случай заражения коронавирусом. Об этом 23 мая сообщает региональный оперштаб.
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Перед вакцинацией от коронавируса. ЯНАО
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Днём ранее суточный прирост заражений коронавирусом составлял 19 случаев.
Всего с начала пандемии на Ямале выявлено на 23 мая 38 943 случая заражения коронавирусом. Выздоровели 37 745 человек, 417 пациентов с COVID-19 скончались.