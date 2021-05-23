Салехард, 23 мая, 2021, 15:26 — ИА Регнум. На Ямале за сутки выявили 21 новый случай заражения коронавирусом. Об этом 23 мая сообщает региональный оперштаб.

Depzdrav.yanao.ru Перед вакцинацией от коронавируса. ЯНАО

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Днём ранее суточный прирост заражений коронавирусом составлял 19 случаев.

Всего с начала пандемии на Ямале выявлено на 23 мая 38 943 случая заражения коронавирусом. Выздоровели 37 745 человек, 417 пациентов с COVID-19 скончались.