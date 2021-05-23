Берлин, 23 мая, 2021, 15:07 — ИА Регнум. Российское судно-трубоукладчик «Фортуна» начало укладку трубопровода «Северный поток — 2» в территориальных водах ФРГ. Об этом 23 мая сообщает агентство DPA со ссылкой на пресс-службу Nord Stream 2 AG (оператор проекта).

Aксель Шмидт Nord Stream 2. Газопровод «Северный поток — 2»

«Фортуна» в настоящее время работает в водах Германии в соответствии с разрешениями и сделанными ведомствами заявлениями», — приводит агентство слова представителя компании-оператора.

При этом ранее немецкий регулятор, Федеральное морское и гидрографическое агентство (BSH), в Гамбурге дал разрешение на проведение работ по укладке газопровода.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 мая председатель Бюро международной политики при президенте Польши Кшиштоф Щерский в эфире радио Jedynka заявил, что у США «непоследовательное отношение к проекту российско-германского газопровода «Северный поток — 2», что может повлечь негативные последствия для всего Запада».