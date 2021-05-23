Минск, 23 мая, 2021, 14:40 — ИА Регнум. В аэропорту Минска из-за сообщения о минировании экстренно приземлился борт авиакомпании Ryanair, сообщает 23 мая БелТА со ссылкой на пресс-службу аэропорта.

Vasyatka1 Национальный аэропорт «Минск».

«Самолет приземлился из-за сообщения о минировании. Пилоты запросили посадку в Национальном аэропорту Минск, посадка прошла успешно», — говорится в сообщении.

На данный момент ведется работа саперных групп, досматриваются ручная кладь и багаж пассажиров. На данный момент неизвестно, когда продолжится полет, ввиду предусмотренных в подобных случая проверочных мероприятий.