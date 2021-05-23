Калуга, 23 мая, 2021, 13:03 — ИА Регнум. В Калужской области положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 50 человек за последние сутки, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на информацию федерального штаба от 23 мая. Днём ранее, 22 мая, в регионе было зарегистрирован 51 случай.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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С начала пандемии в Калужской области положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 35 тыс. 278 человек, 1279 человек находятся на лечении, 33 тыс. 665 человек выздоровели.

За сутки от осложнений, вызванных COVID-19, умерли три человека. Всего с начала пандемии в регионе скончался 334 человека, у которого было подтверждено заражение новой коронавирусной инфекцией.