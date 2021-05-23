Москва, 23 мая, 2021, 12:25 — ИА Регнум. Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев решил пояснить свои слова о том, что иногда в государственных интересах защиты населения допустима обязательная вакцинация. Соответствующее сообщение Медведев опубликовал на своей странице в американской социальной сети Facebook.

Minzdrav.gov.ru Вакцинация медицинских работников от новой коронавирусной инфекции в Крыму.

Напомним, что ряд СМИ распространил заявление Медведева о том, что обязательная вакцинация иногда бывает допустимой. Некоторые восприняли это как подготовку к введению обязательной вакцинации от коронавируса в России на фоне довольно низких темпов добровольной вакцинации.

Теперь Медведев обратил внимание, что его слова были не так поняты и вырваны из контекста. Он призвал быть внимательными при комментировании высказываний.

«Будьте внимательны, когда что-то или кого-то комментируете. Что было сказано мною: а) вакцинация в нашей стране имеет ДОБРОВОЛЬНЫЙ характер; б) в некоторых случаях при большой общественной опасности развития эпидемии государства вводят обязательную вакцинацию (это был комментарий слов коллеги из ПАСЕ на форуме про решение Европейского суда по вакцинации); в) для этого требуется отдельное законодательное постановление властей», — написал Медведев на своей странице в американской социальной сети Facebook.

Также бывший президент России пояснил, что добровольная вакцинация дает шанс России выработать коллективный иммунитет, но вот ее медленное продвижение грозит вполне реальными новыми волнами заболеваемости.