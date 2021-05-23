Москва, , 11:32 — REGNUM Спикер Национального собрания (парламента) Южной Кореи Пак Бён Сок, находящийся с визитом в РФ, провёл 22 мая встречу с патриархом Московским и Всея Руси Кириллом. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на свои источники.

Патриарх Кирилл Дарья Драй (c) ИА REGNUM

По данным источников, встреча состоялась в Спасском соборе и продлилась 50 минут.

Спикер парламента Южной Кореи призвал Святейшего Патриарха Кирилла посетить Южную Корею и КНДР как только эпидемиологическая ситуация в мире стабилизируется, подчеркнув, что данный визит может стать большим подспорьем для примирения и мира между странами.

В свою очередь, патриарх Московский и всея Руси Кирилл пообещал посетить обе страны. Он напомнил о своем намерении посетить Южную Корею в прошлом году, выразив сожаление по поводу того, что визит так и не состоялся из-за пандемии коронавируса.

По завершении встречи, Пак Бён Сок подарил патриарху Кириллу книгу «Свобода и ответственность: в поисках гармонии» на корейском языке, а Патриарх Кирилл подарил представителю Южной Кореи оригинал данной книги.

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