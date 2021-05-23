Челябинск, 23 мая, 2021, 11:17 — ИА Регнум. В Челябинской области выявлено ещё 88 носителей коронавируса. Об этом сообщает оперштаб.

Zdrav74.ru Вакцинация от коронавируса. Челябинская область.

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С начала пандемии эту заразу обнаружили уже у 62 335 человек. Выздоровели 56 810 граждан.

Больных COVID-19 насчитывается 2698. Скончались ещё семь пациентов с коронавирусом, в том числе шестеро от COVID-19.