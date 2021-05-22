Нойштифт, , 22:32 — REGNUM В австрийский Нойштифт для подготовки к чемпионату Европы по футболу прибыли игроки и тренерский штаб сборной России. Об этом 22 мая сообщает пресс-служба национальной команды в соцсети Twitter.

«Встречай, Австрия», — говорится в сообщении.

Напомним, чемпионат Европы пройдёт с 11 июня по 11 июля.

Как передавало ИА REGNUM, ранее сборная России уже проводила сборы в Нойштифте перед Кубком конфедераций 2017 года и чемпионатом мира — 2018.

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