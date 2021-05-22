Москва, , 20:37 — REGNUM Наконец-то ИА REGNUM может ответить тем москвичам, которые интересовались возможностью привиться против коронавирусной инфекции не вакциной «Спутник-V», а двумя другими, выпущенными в оборот в России решением Минздрава РФ.

Агентство на днях отправило запрос об этом в Департамент здравоохранения Москвы. И вот ответ от пресс-службы Департамента.

Мне удалось связаться с руководством одной из московских поликлиник, где мне подтвердили, что это именно так. Просто, если ЭпиВакКороной можно привиться в любом из филиалов, то Спутник делают только в тех поликлиниках, где есть холодильник с температурой минус 18 градусов. Именно при такой температуре эта вакцина может храниться. Для второй вакцины — ЭпиВакКорона — такая температура не нужна.

И хотя ответ этот очень радует, все же нет ясности с вакциной КовиВак, о которой мы также спрашивали в запросе. Как видно из текста — КовиВак ни одним словом не упоминается. Почему? Ответа у меня нет. В Подмосковье эту вакцину делают, как сообщают респонденты. Отчего не делают в Москве? Могу лишь предположить, что срабатывает библейская мудрость — «несть пророк в отечестве своем». КовиВак — разработка московского ФНЦ им. М.П. Чумакова. И именно эту московскую вакцину москвичам не делают. Хотя, эта версия — лишь шутка. Поскольку Спутник — тоже московского производства, детище НИЦ им. Н.Ф.Гамалеи.

Шутки шутками, но все же хочется снять все вопросы, а не получается. Впрочем, радует хотя бы то, что, во-первых, получен официальный ответ на запрос, никто не будет питаться слухами. Во-вторых, у тех, кто жаждал альтернативы вакцине «Спутник V», она теперь есть.

Что касается КовиВака, то, как видим, интрига сохраняется…