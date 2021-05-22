Анкара, , 19:08 — REGNUM Командующий военно-воздушными силами (ВВС) Турции Абидин Юнал якобы виновен в инциденте с российским самолетом Су-24, который был сбит в 2015 году в небе близ границы Сирии и Турции. Об этом на основании данных судебного допроса штаб-полковника Али Дурмуша сообщает портал Nordic Monitor.

По словам Дурмуша, приказ атаковать военные самолеты РФ без предупреждения отдал именно Юнал, который получил запрос от командования боевых частей ВВС Турции после появления российской авиации рядом с границей страны.

«Он (командующий ВВС Турции Абидин Юнал — прим. ИА REGNUM) приказал им (военным — прим. ИА REGNUM) сбивать самолеты», — сказал Дурмуш, добавив, что речь шла о самолетах, которые пересекут воздушное пространство.

Дурмуш отметил, что позже один из самолетов был сбит.

Добавим, что Али Дурмуш давал по этому происшествию показания в августе 2017 года.

Как сообщало ИА REGNUM, Су-24 под управлением Олег Пешкова был сбит турецким истребителем на севере Сирии 24 ноября 2015 года.