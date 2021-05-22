Москва, 22 мая 2021, 18:20 — REGNUM Неканоническая «Православная церковь Украины» (ПЦУ) от начала и до конца была политическим проектом Соединенных Штатов. Об этом 22 мая заявил председатель Отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев).
По его словам, об этом свидетельствует в том числе тот факт, что госсекретарь США Энтони Блинкен встретился с руководителем раскола, но не встретился ни с одним другим религиозным лидером.
Как сообщало ИА REGNUM, в начале мая Блинкен в ходе своего визита в Киев встретился с главой неканонической «Православной церкви Украины» Епифанием (Сергеем Думенко). Епифаний поблагодарил американского чиновника за «поддержку» страны, а также обсудил с государственным секретарем США «становление и развитие» ПЦУ.
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