Москва, , 18:20 — REGNUM Неканоническая «Православная церковь Украины» (ПЦУ) от начала и до конца была политическим проектом Соединенных Штатов. Об этом 22 мая заявил председатель Отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев).

«Так называемая ПЦУ во главе с так называемым митрополитом, а на самом деле лжемитрополитом Епифанием — это проект США, политический проект от начала и до конца», — сказал Иларион в эфире телеканала «Россия 24».

По его словам, об этом свидетельствует в том числе тот факт, что госсекретарь США Энтони Блинкен встретился с руководителем раскола, но не встретился ни с одним другим религиозным лидером.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале мая Блинкен в ходе своего визита в Киев встретился с главой неканонической «Православной церкви Украины» Епифанием (Сергеем Думенко). Епифаний поблагодарил американского чиновника за «поддержку» страны, а также обсудил с государственным секретарем США «становление и развитие» ПЦУ.

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