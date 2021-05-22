Москва, , 18:11 — REGNUM За местами возможных оползней в России следят из космоса. Об этом 22 мая сообщил исполнительный директор Роскосмоса по перспективным программам и науке Александр Блошенко на марафоне «Новое знание» в Москве, передает корреспондент ИА REGNUM.

По его словам, отслеживают и заблаговременно выдают предупреждения о возможных оползнях на территории страны при помощи спутников.

«Климат теплеет, и мерзлота тает. Из-за этого образуются полости, особенно это актуально для горных районов. Мы можем делать технический мониторинг с орбиты определенными средствами и алгоритмами. Мы с орбиты Земли видим миллиметры смещения породы», — сказал Блошенко.

Читайте ранее в этом сюжете: Прогноз: беспилотные авто станут доступны всем москвичам через пять лет