Москва, , 17:59 — REGNUM Примерно через пять лет услугами беспилотного автомобиля в Москве сможет воспользоваться каждый желающий. Такой прогноз 22 мая сделал управляющий директор компании «Яндекс» Тигран Худавердян во время своего выступления на марафоне «Новое знание» в Москве, передает корреспондент ИА REGNUM.

«Каждому из нас можно будет проехаться на беспилотном автомобиле в таком сложном городе, как Москва, лет через пять максимум, может быть даже быстрее. То есть это уже технология, которая сегодня работает, но ее надо существенно улучшить для того, чтобы можно было в таком сложном движении, как в Москве, применять», — сказал руководитель «Яндекса».

При этом сроки появления беспилотных авто в Москве будут более продолжительными в силу сложности транспортного движения в столице. В небольших городах такие средства передвижения должны появиться еще раньше.

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