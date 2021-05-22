Москва, , 17:49 — REGNUM Просветительский марафон «Новое знание» будет проводиться в России ежегодно. Об этом 22 мая журналистам сообщил первый заместитель главы администрации президента РФ Сергей Кириенко, передает корреспондент ИА REGNUM.

«Марафон станет традиционным. По крайней мере, вот такой универсальный, который затрагивает все темы, как минимум раз в год будет проходить», — сказал представитель Кремля.

Кириенко отметил, что мероприятие оказалось невероятно популярным. На данный момент его трансляция собрала уже свыше 20 млн просмотров и ожидается, что к концу марафона этот показатель станет еще больше. Также он признался, что количество комментариев и лайков радует даже больше, чем число просмотров.

«Свыше миллиона социальных реакций. То есть это лайки, комментарии, их больше миллиона. Вот это прямо очень круто, а самое главное — очень содержательно, потому что ребята говорят о том, что им понравилось, что они хотели бы услышать», — подытожил Кириенко.

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