Москва, , 17:24 — REGNUM Правительство России намерено сократить до минимума участие чиновников в оказании государственных услуг, заявил 22 мая премьер-министр РФ Михаил Мишустин на форуме «Новое знание».

«Чтобы больше никаких справок, бумажных документов или личных посещений госучреждений не было», — сказал премьер-министр.

Основная цель сделать так, чтобы госуслуги представлялись автоматически, «без хождения по инстанциям, без сбора бумаг», в один клик и в любое время, уточнил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Мишустин заявил, что система образования в России не будет переведена в дистанционный формат в полном объеме. По его словам, в таком формате обучения есть определенные преимущества, но в то же время есть и минусы. При переводе де всего обучения на удалёнку его качество неизбежно снизится.

Читайте также: Мишустин перечислил отрасли, в которых Россия может совершить прорыв