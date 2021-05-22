Тюмень, 22 мая, 2021, 16:34 — ИА Регнум. В Тюменской области за сутки выявлен 61 случай заражения коронавирусом. Об этом 22 мая сообщает региональный оперативный штаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Тюмень

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Днём ранее суточный прирост заражений в области составлял 55 случаев.

Всего с начала пандемии в Тюменской области на 22 мая коронавирусом заразились 36 280 человек, выздоровели 34 699 человек. По данным сайта Роспотребнадзора «Стопкоронавирус.рф», в Тюменской области с начала пандемии к 22 мая скончались 535 пациентов с COVID-19, что на восемь человек больше, чем днём ранее.