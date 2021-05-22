Москва, 22 мая, 2021, 16:10 — ИА Регнум. Более 20 авиарейсов отменено и задержано в воздушных гаванях Москвы. Об этом в субботу, 22 мая, свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Расписание».

Дарья Антонова ИА REGNUM Аэропорт Москвы

Так, по состоянию на 16:07 мск в аэропорту «Домодедово» задержано шесть рейсов, еще шесть отменено; в аэропорту «Внуково» задержано пять авиарейсов, еще четыре отменено; в аэропорту «Шереметьево» отменен один рейс, еще два задержано.

В аэропортах Москвы не сообщаются причины задержки и отмены авиарейсов.

Как передавало ИА REGNUM, ранее в Гидрометцентре России сообщили, что повышенный «жёлтый» уровень погодной опасности объявлен в Москве и Московской области на 22 мая из-за сильного ветра.