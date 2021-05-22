Тюмень, , 15:22 — REGNUM В Тюменской области 22 мая площадь лесных пожаров сократилась с 19,2 тыс. га до 2,7 тыс. га — более чем в семь раз. Об этом сообщает пресс-служба ФБУ «Авиалесоохрана».

Лесные пожары Иван Шилов © ИА REGNUM

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Сегодня, 22 мая, парашютисты-десантники Авиалесоохраны, наземных лесных служб Тюменской области с участием арендаторов лесных участков и местного населения ликвидировали в Ярковском районе Тюменской области два крупных лесных пожара на общей площади 16,7 тыс. га. Площадь одного пожара составила 5276 га, площадь второго — 11 211 га.

«Основным способом тушения данных пожаров стал встречный контролируемый отжиг горючих лесных материалов навстречу огню лесных пожаров», — уточняют в пресс-службе ведомства.

На тушении работают 683 человека и 77 единиц наземной техники.

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