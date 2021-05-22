Москва, 22 мая, 2021, 14:20 — ИА Регнум. В течение ближайшего времени у конкурентов России не будет ничего подобного самолету МС-21, который в настоящее время проходит испытания и скоро начнет участвовать в пассажирских перевозках. Об этом 22 мая сообщил председатель правительства РФ Михаил Мишустин в ходе своего выступления на форуме «Новое знание».

Alex Beltyukov Кабина авиалайнера Иркут МС-21

Как отметил глава российского правительства, СССР являлся одним из мировых лидеров самолетостроения, однако в годы после распада страны авиационная промышленность оказалась в кризисе, и только в начале 2000-х годов началось ее возрождение.

«Наша страна смогла преодолеть сложности, и самолет МС-21 — наглядное тому подтверждение. Построена по-настоящему хорошая машина, лучшая среди пассажирских лайнеров этого класса. Впервые в мире для самолетов такой вместимости применено композитное крыло», — добавил он.

Также Мишустин уточнил, что такое крыло разработали и выпускают в России, и добавил, конструкторами была внедрена и запатентована уникальная технология вакуумной инфузии, использующаяся для производства силовой основы крыла.

«Однако это требовало импортных материалов, поставка которых из-за санкций была прекращена. Мы за короткое время начали производить аналогичные материалы самостоятельно. А зарубежные компании потеряли российский рынок сбыта», — пояснил глава российского правительства.

«Кроме того, у МС-21 самый широкий в своем классе фюзеляж, а это означает дополнительный комфорт для пассажиров. Ничего подобного у наших конкурентов не будет в ближайшее время точно», — также уточнил Мишустин.

При этом он указал, что в этом заслуга большого коллектива корпорации «Иркут» и его главного конструктора Константина Поповича.

«Сегодня МС-21 проходит испытания и уже совсем скоро начнет перевозить пассажиров», — подчеркнул председатель правительства РФ и рассказал, что устанавливаемый на данный самолет двигатель ПД-14 разработан под руководством конструктора Александра Иноземцева.

Отметим, новый российский самолет МС-21 является ближне‑ и среднемагистральным пассажирским воздушным судном нового поколения.