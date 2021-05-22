Лос-Анджелес, США, 9 мая, 2020, 22:13 — ИА Регнум. Наталия Дайер, которую зрители знают по роли Нэнси Уилер в сериале «Очень странные дела», снялась в комедии «Да, Боже, да». Трейлер был опубликован 9 мая на YouTube-канле Vertical Entertainment US.

Сюжет картины расскажет о набожной девушке католической веры (Дайер), которая сталкивается с проблемой подростковой гиперсексуальности и пытается подавить свои желания, опасаясь вечного проклятия. В фильме также снялся Тимоти Саймонс («Вице-президент», «В поисках Аляски»). В качестве режиссёра выступила Карен Мэйн.

Зрители также могли видеть Наталию Дайер в фильмах «Я верю в единорогов» и «Бархатная бензопила». Первой работой актрисы в кино стала роль в картине 2009 года «Ханна Монтана: Кино».