Уфа, , 13:24 — REGNUM Усиление ветра до 20 метров в секунду ожидается в Башкирии. Об этом 22 марта сообщает пресс-служба МЧС по региону.

Башкирия Иван Шилов © ИА REGNUM

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Сообщается, что днем 23 и 24 мая в республике в большинстве районов сохранится чрезвычайная пожароопасность.

Согласно данным Башкирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в регионе ожидаются кратковременные дожди и грозы. Температура воздуха может подняться до 35 °C.

Сотрудники спасательного ведомства рекомендуют жителям соблюдать правила безопасности при усилении порывов ветра. В этот время нужно ограничить выход из зданий и находиться в помещениях.