Тюмень, , 12:30 — REGNUM В Тюменской области обеспечена остановка огня на 90% площади лесных пожаров. Об этом сообщает ФБУ «Авиалесоохрана».

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За прошедшие сутки к 22 мая в Ярковском районе Тюменской области парашютисты-десантники федеральной и региональной Авиалесоохраны, работники наземных лесных служб остановили распространение огня крупного лесного пожара площадью 11 тыс га. Благодаря победе над «ярковским очагом» площадь локализации действующих в Тюменской области лесных пожаров достигла 90%, отмечают в ведомстве.

Борьба с огнём велась с 13 мая в условиях 30-градусной жары и ветра около 50 км/ч. Обстановку осложняло обилие иссушенных ветреным зноем сосновых насаждений, вспыхивающих как спички, а также толстой подушки из белого мха.

Продолжается дотушивание всех очагов внутри локализованного контура. Парашютистам-десантникам предстоит ликвидировать даже самый маленький дымок. Ведь если полностью не погасить даже мелкие искры, пламя может разгореться с новой силой, перекинуться ветром на новую территорию.

С учётом «ярковского очага» сегодня в Тюменской области продолжаются работы по ликвидации 16 лесных пожаров на общей площади 19 235 га, в том числе остановлено распространение огня восьми пожаров на 17 917 га.

Основная причина лесных пожаров — человеческий фактор, однако, часть пожаров — в Нижнетавдинском, Тобольском и Вагайском районах — возникла от гроз.

На тушении лесных пожаров задействовано более одной тысячи человек и около 100 единиц техники. Помощь Тюменской области оказывают 300 парашютистов-десантников федеральной Авиалесоохраны.

Действие режима ЧС на всей территории Тюменской области сохраняется.