Вашингтон, , 13:26 — REGNUM 22 мая президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин, находящийся с визитом в США, отправится на юго-восток страны в штат Джорджия. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на свои источники.

Мун Чжэ Ин Kremlin.ru

По данным источников, утром 22 мая (по Вашингтону) южнокорейский лидер проведёт встречу с вашингтонским кардиналом Уилтоном Грегори, после чего отправится в штат Джорджия, чтобы посетить строящийся завод по производству аккумуляторов для электромобилей южнокорейской компании SK Innovation.

Глава Южной Кореи вернётся на родину 23 мая.

Напомним, что днём ранее Мун Чжэ Ин провёл встречу со спикером палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси, вице-президентом США Камалой Харрис и президентом США Джо Байденом.