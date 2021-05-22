Пекин, , 12:16 — REGNUM Первый китайский космический аппарат на Марсе «Чжужун» успешно сошёл с посадочной платформы на поверхность планеты 22 мая. Об этом сообщает пресс-служба Китайского национального космического управления (CNSA).

Китайская миссия «Тяньвэнь-1», состоящая из орбитального аппарата и марсохода «Чжужун», была запущена в июле 2020 года. 15 мая спускаемый модуль миссии совершил мягкую посадку в восточной части северного полушария Марса.

22 мая шестиколёсный аппарат успешно сошёл с посадочной платформы и начал движение по поверхности Марса. Планируется, что «Чжужун» проработает около трёх месяцев. Расчётный срок эксплуатации орбитального аппарата миссии составляет около одного марсианского года (687 дней на Земле).

Собранные миссией «Тяньвэнь-1» данные помогут учёным продвинуться в изучении геологической структуры Марса, изучении характеристик поверхностного слоя и анализа состава материалов поверхности планеты.

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