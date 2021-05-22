Москва, , 11:47 — REGNUM Главный приз премии имени драматурга Валентина Черных «Слово» разделили сценаристы фильмов «Дорогие товарищи!» и «Глубже!». Торжественная церемония вручения премии прошла в Театре имени Пушкина 21 мая.

Жюри не смогло выбрать победителя в главной категории за лучший сценарий полнометражного фильма и разделило приз между Еленой Киселевой и Андреем Кончаловским (за сценарий к фильму «Дорогие товарищи!» и Михаилом Сегалом (фильм «Глубже!»). Премию за лучший сценарий многосерийного фильма получили Эдуард Оганесян, Настя Кузнецова и Антон Коломеец за комедийный сериал «Чики».

В категории лучший сценарный дебют премии были удостоены Исамил Сафарали, Мария Зелинская и Рустам Мамедов за работу над фильмом «Дочь рыбака». Автором лучшего дипломного сценария была признана Уля Мартьянова («Смертинет»).

Народный артист России Андрей Смирнов получил специальный приз «За верность профессии». Ещё одного специального приза от партнёра премии «МТС Медиа» был удостоен Илья Куликов.

Премия за достижения в области сценарного мастерства «Слово» учреждена в августе 2013 года. В состав жюри 2021 года вошли кинорежиссёр Павел Лунгин, актриса Виктория Исакова, оператор Владислав Опельянц, сценарист Дарья Грацевич, продюсер Игорь Мишин и композитор Игорь Вдовин.