Белград, 22 мая 2021, 09:44 — REGNUM Министр торговли, туризма и телекоммуникаций Сербии Татьяна Матич 21 мая объявила в своем аккаунте в Instagram, что подписала меморандум о сокращении роуминга с этой страной с министром цифрового управления Греции. Об этом сообщает сербское новостное агентство «Политика».

Балканcкий полуостров. Вид из космоса
Балканcкий полуостров. Вид из космоса
Nasa.gov

"Стремясь преодолеть препятствия пандемии, открыв границы для сербских туристов и теперь сокращая роуминг, Греция еще раз продемонстрировала глубокую приверженность развитию братских отношений с сербским народом», — заявила Матич.

Она отметила, что подписание меморандума представляет собой четкую приверженность правительств Сербии и Греции снижению роуминговых цен на взаимовыгодной основе и ради удовлетворенности граждан.

Она добавила, что, таким образом, наши традиционно хорошие, дружеские отношения были подняты на еще более высокий уровень и что готовность двух государств поощрять взаимное сотрудничество и экономическое развитие была подтверждена.