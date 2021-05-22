Белград, , 09:44 — REGNUM Министр торговли, туризма и телекоммуникаций Сербии Татьяна Матич 21 мая объявила в своем аккаунте в Instagram, что подписала меморандум о сокращении роуминга с этой страной с министром цифрового управления Греции. Об этом сообщает сербское новостное агентство «Политика».

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"Стремясь преодолеть препятствия пандемии, открыв границы для сербских туристов и теперь сокращая роуминг, Греция еще раз продемонстрировала глубокую приверженность развитию братских отношений с сербским народом», — заявила Матич.

Она отметила, что подписание меморандума представляет собой четкую приверженность правительств Сербии и Греции снижению роуминговых цен на взаимовыгодной основе и ради удовлетворенности граждан.

Она добавила, что, таким образом, наши традиционно хорошие, дружеские отношения были подняты на еще более высокий уровень и что готовность двух государств поощрять взаимное сотрудничество и экономическое развитие была подтверждена.