Белград, , 09:42 — REGNUM Президент Сербии Александр Вучич на пресс-конференции 21 мая призвал жителей Приеполя сохранить отношения между сербами и боснийцами. Во время посещения Златиборского района президент открыл отель «Терме 36,6» в Прибое. Об этом сообщает сербское новостное агентство RTS.

Сербский президент Александр Вучич Иван Шилов © ИА REGNUM

«Мое послание вам заключается в том, что я хочу, чтобы вы сохранили лучшие отношения между сербами и боснийцами. Что касается мира и стабильности, то в Сербии они были обеспечены, но я хочу, чтобы мы стали ближе», — отметил президент Сербии.

Президент объявил, что к концу года начнется строительство трубопровода для Приеполя, Прибоя, Сиеницы и Новой Вароши.

«В этом году мы инвестируем 30 миллионов евро, чтобы проложить трубопровод. Я думаю, что это важная новость», — сообщил Вучич гражданам.

Директор компании Сербиагас Душан Баятович сообщил президенту, что трубопровод от Златибора до прибоя будет стоить около 10 миллионов евро, затем до Бистрицы еще 12, до Приеполя еще пять миллионов, еще больше до Новой Вароши и еще около 12 миллионов до Сьеницы.