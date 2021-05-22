Бостон, США, , 08:17 — REGNUM Хоккейный клуб «Вашингтон Кэпиталз» проиграл команде «Бостон Брюинз» в четвертом матче первого раунда плей-офф североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом 22 мая сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Игра прошла на льду «Ти-Ди Гарден» в Бостоне и закончилась в пользу хозяев со счетом 4:1.

В составе «Бостона» голами отличились Брэд Маршан (29-я минута, в большинстве), Давид Пастрняк (41-я, в большинстве), Чарли Койл (42-я) и Мэтт Грызлик (55-я, в большинстве).

Автором единственной шайбы «Вашингтона» стал российский нападающий клуба Александр Овечкин (55-я, в большинстве).

Российский голкипер «Кэпиталз» Илья Самсонов смог отразить 33 из 37 бросков по своим воротам, его коллега по клубу — российский защитник Дмитрий Орлов — не отметился в матче результативными действиями.

Отметим, по итогам матча счет в серии первого раунда плей-офф Кубка Стэнли стал 3−1 в пользу «Бостона».