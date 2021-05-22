Москва, , 07:52 — REGNUM В Нагорном Карабахе военнослужащие Центра гуманитарного реагирования российского миротворческого контингента доставили в среднюю школу №1 города Мартуни персональные компьютеры, переданные Челябинской благотворительной организацией «Мы едины». Об этом 22 мая сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Новые моноблоки для компьютерного класса директору и учащимся мартунинской школы от лица челябинских благотворителей передал начальник миротворческого центра полковник Игорь Сиваков.

учительница школы № 1 города Мартуни Эмма Бабаян «Мы очень рады и этой помощи, и тому, что миротворцы здесь. Потому что они являются гарантом того, чтобы мы могли жить спокойно. Чтобы мы знали, что мы защищены. Эти акции помогают — они дают надежду на будущее, и дети получают то, чего у нас нет, либо в недостаточном количестве»

Напомним, что для учеников средней школы №3 имени А.С. Грибоедова в городе Степанакерте в марте миротворцами было доставлено более 350 книг и учебников, собранных и переданных школьниками города Москвы и их родителями.

Как сообщало ИА REGNUM, военнослужащие Центра гуманитарного реагирования российского миротворческого контингента передали многодетным семьям, беженцам и вынужденным переселенцам в городе Степанакерте гуманитарную помощь, предоставленную российскими общественными организациями и благотворительными фондами.

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