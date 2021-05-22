Катманду, 22 мая 2021, 07:03 — REGNUM Президент Непала Бидхья Деви Бхандари распустил палату представителей парламента страны перед грядущими в ноябре выборами, сообщает пресс-служба главы государства.
«Президент Бидхья Деви Бхандари по совету премьер-министра Кхадги Прасад Шарма Оли распустил палату представителей», — говорится в сообщении.
Отмечается, что в ночь на 22 мая президент Непала провел экстренное совещание с правительством. В это время и было принято решение о роспуске палаты перед выборами, намеченными на 12 и 19 ноября.