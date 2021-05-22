Вашингтон, , 06:09 — REGNUM Первый полностью электрический «папамобиль» для папы Римского Франциска создаст американский производитель электромобилей Fisker Inc. Об этом основатель и глава компании Хенрик Фискер 21 мая написал на своей странице в социальной сети Twitter.

«Для меня было честью получить личную аудиенцию У Папы Римского Франциска. Он очень сознательно относится к нашей ответственности перед окружающей средой и перед будущими поколениями! С нетерпением жду возможности сделать первый полностью электрический папамобиль», — написал Фискер.

К сообщению в социальной сети приложена фотография, на которой он показывает понтифику изображения будущего электромобиля с прозрачным куполом. По данным СМИ, «папамобиль» будет изготовлен на базе готовящегося к производству кроссовера компании.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в октябре 2020 года автомобильный парк папы Римского Франциска пополнился новым служебным автомобилем с водородным агрегатом — Toyota Mirai.

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