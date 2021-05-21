Москва, , 23:25 — REGNUM Вблизи государственных границ России в течение недели было замечено 37 иностранных самолётов-разведчиков. Об этом сообщает 21 мая официальное издание Минобороны «Красная звезда».

Также за неделю было зафиксировано 11 иностранных беспилотников, осуществлявших воздушную разведку вдоль российских границ.

Сообщается, что все эти объекты находились на сопровождении российских радиолокационных станций. С целью недопущения нарушения границы один раз в небо поднимался истребитель из состава дежурных сил ПВО.

По информации Минобороны, ни в одном из эпизодов нарушений воздушного пространства России допущено не было.