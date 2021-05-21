Анкара, , 22:44 — REGNUM Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу и госсекретарь США Энтони Блинкен провели телефонные переговоры, сообщает 21 мая канал TRT Haber.

Тони Блинкен US Department of State Archive

По утверждению телеканала, обсуждалась ситуация в секторе Газа и события в Сирии, Палестине и Восточном Средиземноморье.

«В ходе разговора обсуждались двусторонние отношения, ситуация в Палестине, режим прекращения огня в Газе, гуманитарная помощь Сирии и Афганистану, а также ситуация в Восточном Средиземноморье», — цитирует канал слова источника.

Стоит отметить, что переговоры прошли на фоне вступления в силу режима прекращения огня между Израилем и палестинской группировкой ХАМАС. До этого более 10 суток Армия обороны Израиля наносила удары по Газе, а оттуда по территории Израиля запускались сотни кустарно сделанных ракет.

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