Куньмин, Китай, 21 мая, 2021, 22:06 — ИА Регнум. Два человека стали жертвами землетрясения, произошедшего 21 мая в провинции Юньнань на юго-западе Китая, сообщает региональное сейсмологическое управление.

Иван Шилов ИА REGNUM Китай

Отмечается, что, кроме погибших, есть и пострадавшие: травмы различной степени тяжести зафиксированы у девяти человек.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, землетрясение магнитудой 5,6 произошло в Юньнане в ночь на 22 мая.