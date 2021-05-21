Нью-Йорк, США, , 21:48 — REGNUM Тысячи боевиков находятся на ливийской территории, что не способствует примирению конфликтующих сторон в этой стране, заявил 21 мая на заседании СБ ООН спецпосланник Генсека ООН по Ливии Ян Кубиш.

Кубиш «Продолжающееся использование, присутствие и действия тысяч наёмников, иностранных боевиков и членов вооружённых группировок представляют угрозу безопасности не только Ливии, но и всему региону».

Он добавил, что Ливия сильно влияет на соседей и на весь север Африки. В качестве примера дипломат упомянул гибель президента Чада Идриса Деби Итно в прошлом месяце.

Читайте ранее в этом сюжете: Ливийская национальная армия повысила боеготовность на границе с Чадом