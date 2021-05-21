Нью-Йорк, США, 21 мая 2021, 21:48 — REGNUM Тысячи боевиков находятся на ливийской территории, что не способствует примирению конфликтующих сторон в этой стране, заявил 21 мая на заседании СБ ООН спецпосланник Генсека ООН по Ливии Ян Кубиш.
Он добавил, что Ливия сильно влияет на соседей и на весь север Африки. В качестве примера дипломат упомянул гибель президента Чада Идриса Деби Итно в прошлом месяце.
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