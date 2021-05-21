Саранск, , 21:43 — REGNUM Ленинский районный суд Саранска смягчил меру пресечения в отношении бывшего министра экономики Мордовии Владимира Мазова, он отправлен под домашний арест. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Входе расследования ему было предъявлено обвинение в хищении бюджетных средств в составе организованной группы на сумму 216 млн рублей. Следователь в ходатайстве просил продлить содержание под стражей еще на два месяца. Ходатайство поддержал и прокурор.

«Суд, изучив представленные материалы, выслушав следователя, прокурора, обвиняемого и его защитников, не нашел предусмотренных законом оснований для удовлетворения ходатайства следователя», — говорится в сообщении.

Уточняется, что обвиняемый заключил досудебное соглашение о сотрудничестве со следствием, бывший министр оказывает содействие, дал признательным показания, а также показания о других лицах, причастных к преступлению.

Срок домашнего ареста установлен до 28 июля текущего года.

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Как сообщало ИА REGNUM, Мазов был задержан в середине января текущего года. По версии следствия, в период с 2017 по 2019 год подозреваемый в составе организованной преступной группы в интересах правления ОАО КБ «Мордовпромстройбанк» содействовал продаже имущественного комплекса «МордовЭкспоЦентра» по заведомо завышенной цене. Таким образом, совершив хищение республиканских бюджетных денежных средств в особо крупном размере на сумму 216,941 млн рублей. После задержания бывший министр был сразу же заключен под стражу.

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