Саранск, , 12:47 — REGNUM Бывший первый заместитель главы правительства Мордовии — министр экономики, торговли и предпринимательства Владимир Мазов заключен под стражу решением Ленинского районного суда Саранска. Об этом сообщает пресс-служба судебного органа.

Мазов является фигурантом уголовного дела по ч.4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество»).

По версии следствия, в период с 2017 по 2019 год подозреваемый в составе организованной преступной группы, в интересах правления ОАО КБ «Мордовпромстройбанк» содействовал продаже имущественного комплекса «МордовЭкспоЦентра» по заведомо завышенной цене. Таким образом, совершив хищение республиканских бюджетных денежных средств в особо крупном размере на сумму 216,941 млн рублей.

Мазов был задержан 19 января, в тот же день ему было предъявлено обвинение. Срок содержания под стражей установлен до 28 февраля текущего года.

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Как сообщало ИА REGNUM, накануне стало известно, что врио главы Мордовии Артем Здунов уволил двух вице-пермьеров — Владимира Мазова и Геннадия Комусова. Причина увольнения не называлась.

Кроме того, было возбуждено уголовное дело ч. 6 ст. 290 УК РФ («Получение взятки должностным лицом») в отношении бывшего управляющего Отделением — Национального Банка по Республике Мордовия Волго — Вятского главного управления Центрального банка РФ. Дело связано также с ОАО КБ «Мордовпромстройбанк».

На момент преступления главой отделения Центробанка в Мордовии являлся Александр Тренькин.

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