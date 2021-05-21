Ижевск, , 21:03 — REGNUM В ходе патрулирования улиц Ижевска сотрудники ДПС остановили автомобиль «Лада», которым управлял ранее судимый 20-летний житель Сарапульского района. При проверке документов мужчина вел себя неадекватно, проявляя излишнюю тревожность. В ходе личного досмотра у него было изъято два пакета, в которых находились 80 свертков с разовыми дозами наркотического вещества, сообщает пресс-служба управления МВД по Удмуртии.

В дальнейшем было установлено, что наркотики предназначались для распространения путем закладок в тайниках.

В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ («Покушение на сбыт наркотических средств в крупном размере»). Сейчас задержанный находится в изоляторе временного содержания.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне в отношении двоих 17-летних подростков вынесен приговор по ст. 228.1 УК РФ («Незаконный сбыт наркотических средств в значительном и крупном размере»). Осужденные — студенты одного из колледжей в городе Агрыз (Татария). Установлено, что в целях получения доходов они сбывали наркотические средства на территории Удмуртии бесконтактным способом — путем оборудования тайников с закладками.

Читайте также: Двое студентов из Татарии осуждены за сбыт наркотиков в Удмуртии