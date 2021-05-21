Москва, , 20:51 — REGNUM К обсуждению вопроса строительства в России завода приглашён основатель SpaceX Илон Маск, сообщили 21 мая в Минпромторге РФ.

«Уважаемый Илон Маск! Мы были рады узнать, что Вы рассматриваете возможность строительства завода в России. Кстати, у нас есть ряд мер господдержки для местных производителей. Приходите к нам, мы поговорим об этом. С наилучшими пожеланиями, Минпромторг РФ», — говорится в сообщении ведомств в Twitter.

https://twitter.com/minpromtorg_rus/status/1395781011380781056

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, Маск принял участие во всероссийском просветительском марафоне «Новое Знание».

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