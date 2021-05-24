Москва, , 00:00 — REGNUM Законопроект, направленный на защиту прав владельцев автомобилистов в случае повреждения машины и находящегося в нем имущества при его эвакуации на спецстоянку, внесли в Госдуму депутаты от ЛДПР во главе с Игорем Лебедевым и Ярославом Ниловым, передает корреспондент ИА REGNUM 21 мая.

Предлагается закрепить, что после проведения собственником транспортного средства независимой экспертизы возмещается организацией, причинившей вред, включая расходы на проведение независимой экспертизы, во внесудебном порядке.

Одновременно предполагается установить штраф за отказ от возмещения вреда, причиненного задержанному транспортному средству и находящемуся в нем имуществу, а также расходов на проведение независимой экспертизы во внесудебном порядке — в размере 300 тыс. рублей.

При возникновении спорных ситуаций водители вправе за защитой своих прав обратиться в суд.

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Ситуации, когда водители, приехав за своим автомобилем после оплаты административного штрафа, расходов, связанных с перемещением и хранением задержанного транспортного средства на специализированной стоянке, обнаруживают на нем царапины, сколы, отсутствие колпаков на колесах и другие более серьезные повреждения, происходят довольно часто, отметил один из авторов инициативы депутат Госдумы Ярослав Нилов (ЛДПР).

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