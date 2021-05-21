Москва, 21 мая, 2021, 19:20 — ИА Регнум. Приостановка работы генконсульства США в Екатеринбурге — это инициатива Вашингтона, говорится в опубликованном 21 мая заявлении официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.

Дарья Антонова ИА REGNUM МИД РФ

Комментируя заявление генконсула США в Екатеринбурге Эми Сторроу о том, что деятельность диппредставительства приостанавливается, Захарова отметила:

«Американская сторона сама, без какого-либо влияния извне приняла суверенное решение о «заморозке» работы этой дипломатической миссии, а также генерального консульства во Владивостоке, что, безусловно, негативным образом сказалось на оказании консульских услуг не только гражданам России, но и американцам».

Она призвала не пытаться перекладывать вину за это на Россию, потому что решение принято в США. Кроме всего прочего, «визовая война», напомнила российский дипломат, начата не Россией.

Захарова добавила, что оставшиеся генконсульства РФ в Хьюстоне и Нью-Йорке и консульский отдел российского посольства в Вашингтоне «продолжают работать с полной отдачей без перехода на «облегчённый режим», как дипмиссия США в Москве».