Тамбов, 21 мая, 2021, 18:36 — ИА Регнум. В Тамбовской области в 2020 году в условиях пандемии благодаря решениям президента Владимира Путина получили поддержку более 85 тыс. семей. Об этом ИА REGNUM сообщили в областном управлении информационной политики по итогам ежегодного отчёта губернатора Александра Никитина перед депутатами регионального парламента.

Tambov.gov.ru Губернатор Тамбовской области Александр Никитин

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: создаём «санитарный щит» — все новости»

Годовой отчёт был представлен сегодня, 21 мая. Особое внимание в нём было уделено социальной политике. Глава региона напомнил, что в пандемию по поручению главы государства Владимира Путина были предприняты беспрецедентные меры поддержки граждан. Только в соответствии с этими решениями более 85 тыс. семей Тамбовщины получили поддержку. В этом году глава государства представил новые инициативы, которые фактически формируют целостную систему мер по поддержке российских семей с детьми.

Александр Никитин отметил, что пандемия внесла большие коррективы в работу по предоставлению пособий и льгот тамбовчанам.

«Наряду с федеральными решениями, предусматривающими беззаявительный характер выплат на детей от 3 до 7 лет, мы распространили такой подход и для других видов льгот по этой категории получателей. Это позволило осуществить их своевременно, в полном объеме и без проявления социального напряжения. Было принято сознательное решение о бесконтактном режиме назначения и продления всех социальных выплат», — подчеркнул Александр Никитин.

По его мнению, дальнейшему расширению современных коммуникаций будет способствовать социальный МФЦ, открытие которого планируется уже в текущем году.

Губернатор уверен, что необходимо и далее совершенствовать механизмы осуществления выплат, развивать проактивные, беззаявительные формы, переходить к системе «одного окна».

Тамбовская область как пилотный регион выбрана Министерством труда России для участия в проекте «Социальное казначейство». Глава региона поручил управлению социальной защиты обеспечить передачу в Пенсионный фонд полномочий по оформлению и выплате отдельных мер социальной поддержки семьям с детьми в режиме «одного окна».

«В связи с демографическими инициативами президента за последние три года общий бюджет на поддержку семей с детьми увеличился вдвое и составил почти 4 млрд рублей, а это более 40% от всего объема. Из них четверть идёт на поддержку многодетных семей», — подчеркнул Александр Никитин.

В последние годы в регионе увеличивается количество многодетных родителей. Если пять лет назад многодетной можно было назвать каждую 19-ую семью в области, то сейчас уже каждая 13-я семья растит троих и более детей.

«В целом при снижении абсолютного числа рождений детей в регионе, что характерно для всей Центральной России, у нас тем не менее наблюдается определенная позитивная динамика. За два года реализации нацпроекта «Демография» Тамбовская область в общероссийском рейтинге по суммарному коэффициенту рождаемости заметно улучшила свои позиции — поднялась на 11 строчек вверх», — отметил Александр Никитин.

Затронул в своем отчете губернатор и еще один инструмент поддержки семей — социальный контракт. Эта практика уже доказала свою эффективность. Он проинформировал, что за последние шесть лет количество заключенных социальных контрактов увеличилось в 7,5 раз. В этом году на данные цели будет предоставлена поддержка и из федерального бюджета, а число семей, получающих социальную помощь по контракту, будет удвоено.

Для граждан старшего поколения, доля которых в Тамбовской области превышает 30%, с прошлого года реализуется пилотный проект по созданию системы долговременного ухода. Это новые стандарты оказания социальных услуг, индивидуальный подход к каждому пожилому человеку. Такие услуги в прошлом году получили 200 человек. Как считает губернатор, это только начало проекта. В текущем году стоит задача расширить его географию и внедрить технологии по всей области.

В рамках нового этапа социальной политики под Тамбовом завершена реконструкция первой очереди геронтологического центра, который должен стать ресурсной базой для создания новых технологий реабилитации пожилых людей и инвалидов.