Берлин, , 17:41 — REGNUM Отчёт об отношениях с Россией поручат представить верховному представителю ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепу Борреля для участников саммита стран ЕС, сообщает 21 мая DPA.

Боррель и Еврокомиссия должны будут, согласно данным источников германского агентства, на саммите в июне отчитаться о ситуации вокруг России, в частности — о её «незаконных и провокационных действиях» в отношении стран Евросоюза.

Об этом будет заявлено на ближайшем саммите ЕС 24−25 мая в Брюсселе. Агентство цитирует заявление саммита, которое составлено заранее. Россия обвиняется в во враждебных действиях «российских спецслужб», а также в кибератаках.

Таким образом, на майском саммите Боррелю дадут задание на июньский саммит. Но каким бы ни был отчёт, Брюссель собирается следовать уже выбранным в отношении Москвы принципам.

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