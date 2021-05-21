Вулвергемптон, Великобритания, , 17:31 — REGNUM Главный тренер «Вулверхэмптона» Нуну Эшпириту Санту покинул пост главного тренера английской команды. Об этом 21 мая сообщили на официальном сайте «Вулверхэмптона».

В уходящем сезоне «Вулверхэмптон» с 45-ю очками после 37-ми туров занимает двенадцатую строчку в турнирной таблице Английской Премьер-лиги. В последних пяти матчах «Вулверхэмптон» одержал лишь одну победу над «Брайтоном» со счетом 2:1.

Руководство клуба считает такой результат неудовлетворительным, учитывая потраченные прошедшим летом почти 100 миллионов евро на трансферную компанию. В команду по решению Нуну Санту были приглашены Даниэл Каштелу (из «Олимпиакоса» за 20 миллионов евро), Фабио Силва (из «Порту» за 40 миллионов евро), Фернандо Маршал (из «Лиона» за 2 миллиона евро), Нелсон Семеду (из «Барселоны» за 31,5 миллиона евро), а также Ки-Яна Хувер, Лео Бонатини и Леонардо Кампана.