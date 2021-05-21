Брянск, , 17:29 — REGNUM Дополнительные 20 млн рублей выделены на строительство лечебного корпуса городской больницы № 4 в Брянске. Средства направят на утепление и отделку фасадов, сообщили ИА REGNUM 21 мая в пресс-службе правительства региона.

Новый лечебный корпус рассчитан на 60 коек, в случае необходимости их количество увеличат до 100. По проекту в здании разместят операционное отделение, реанимацию, отделения гинекологии и челюстно-лицевой хирургии. Специальный переход свяжет новый объект с другими корпусами, причём в нём расположится отделение МРТ. По решению губернатора Брянской области Александра Богомаза, на утепление и отделку фасадов всех зданий больницы, которые выполнят в одном стиле и цвете, выделены дополнительные 20 млн рублей. Вопрос строительства здания откладывался 10 лет.

«Это последний долгострой, оставшийся «в наследство» от прежней власти, когда только закладывали «первые камни», и дальше дело не двигалось. Сейчас работы ведутся практически круглосуточно, и долгожданная мечта всех сотрудников больницы сбывается», — отметили в правительстве.

Все работы планируют завершить в 2021 году.