Тамбов, 21 мая, 2021, 17:07 — ИА Регнум. Сфера культуры на Тамбовщине в 2020 году, несмотря на пандемию, развивалась и область выполнила все предусмотренные нацпроектом мероприятия. На 2021 год поставлены большие задачи, в числе которых — создание симфонического оркестра имени Рахманинова, ремонт домов культуры и школ искусств. Также идёт подготовка к Году 150-летия со дня рождения Сергея Рахманинова. Об этом сегодня, 21 мая, заявил губернатор Тамбовской области Александр Никитин, выступая с ежегодным отчётом перед депутатами областной, сообщили ИА REGNUM в областном управлении информационной политики.

Tambov.gov.ru Губернатор Тамбовской области Александр Никитин

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Глава региона, оценивая работу сферы культуры, заявил, что она «продолжала развиваться». Он констатировал, что большинство мероприятий перешли в онлайн-формат, внедрялись новые технологии и выполнены все мероприятия, предусмотренные национальным проектом.

«По числу посещений организаций культуры достигли лучшего показателя среди всех регионов Центрального округа. А за досрочное исполнение нацпроекта нам в этом году выделены дополнительные федеральные средства почти в двукратном объёме. В шесть раз по сравнению с 2019 годом увеличилось количество обращений жителей к цифровым ресурсам культуры», — сказал Александр Никитин.

Губернатор при этом подчеркнул, что «никой онлайн-формат» не заменит «живых» постановок, поэтому каждый большой коллектив области должен обрести собственную концертную площадку. Работа над этим идёт в рамках нацпроекта «Культура», по многим просьбам коллективов есть положительные решения и проводятся подготовительные работы. В частности, «Цвета радуги», «Ивушка» и камерный хор имени Рахманинова должны обрести в ближайшие годы свои родные стены.

«Мной принято решение о создании Тамбовского симфонического оркестра имени Рахманинова. Управлениям культуры, строительства, финансовому управлению следует отработать конкретные механизмы реализации этих проектов. Время не ждёт, коллеги: оно приближается медленно, а уходит мгновенно» — сказал глава региона.

Александр Никитин также поставил задачу создать в каждом муниципалитете современный и комфортный дом культуры. В 2020 году были отремонтированы 15 сельских ДК, ещё у 27 улучшена материальная база. Эта работа продолжается в 2021 году.

Кроме того, у регионов теперь появилась возможность не только ремонтировать, но и реконструировать детские школы искусств.

«Мы ставим себе цель в ближайшие пять лет полностью закрыть эту потребность. Для нас это особенно важно, поскольку преемственность художественного образования от начального до высшего есть только в 16 регионах, и к ним относится Тамбовская область, история которой самым тесным образом связана с именами корифеев Отечества», — отметил глава региона.

Большое значение в дальнейшем развитии системы художественного образования будет иметь и новый творческий проект — всероссийский детский фестиваль искусств имени Рахманинова. Он впервые прошёл в этом году и вызвал большой интерес и отклик как у самих детей, так и педагогов. По их словам, фестиваль даёт новые возможности для поддержки одарённых детей и должен расти и развиваться.

Следующий детский фестиваль пройдёт уже в Год 150-летия Рахманинова. Подготовка к этому событию в регионе уже началась, ведь пятая часть всех федеральных мероприятий связана с Тамбовской областью.

«В этом году мы приступаем к организации подготовки столь масштабного для нашего региона события. Прошу в связи с этим курирующего зама и управление культуры организовать межведомственное взаимодействие по этому проекту, имеющему без преувеличения мировое значение в ранге общечеловеческой цивилизации», — дал поручение глава региона.