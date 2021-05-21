Минск, , 16:59 — REGNUM О задержаниях в Белоруссии причастных к деятельности портала TUT. BY и не причастных к ней сообщил 21 мая журналистам его соучредитель Кирилл Волошин.

Сообщив о задержании 15 человек по «делу TUT. BY», расследуемому в Белоруссии, Волошин сказал:

«Среди этих 15 человек не все являются сотрудниками TUT. BY».

По словам соучредителя портала, задержаны гендиректор компании TUT. BY Людмила Чекина, главред Марина Золотова, её заместитель Ольга Лойко, а также журналист Елена Толкачева и вдова основателя портала Юрия Зиссера.

Кроме того, под задержание подпали программисты и «люди, не связанные с TUT. BY», в частности — директор аффилированной с TUT. BY компании Hoster.by.

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