Рамалла , 21 мая, 2021, 16:40 — ИА Регнум. Число палестинцев, получивших ранения в результате столкновений с полицией Израиля на Западном берегу Иордана, достигло 38, передаёт 21 мая Al Arabiya.

Israel Defense Forces Израильские солдаты

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Как сообщает Палестинское общество Красного Полумесяца, в стычках с израильскими силовиками ранены не менее 38 человек: больше всего их в городах Калькилья и Вифлеем. Также стычки происходят около села Кафр-Каддум.

Отмечаются также факты столкновения палестинцев с израильскими силовиками в Иерусалиме на Храмовой горе. Палестинские источники заявили о применении израильской полиции резиновых пуль, светошумовых гранат и слезоточивого газа для разгона протестующих палестинцев.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, израильские власти объявили с 21 мая одностороннее прекращение огня в отношении ХАМАС в Палестине. На палестинских территориях арабские жители устроили акции протеста против общей политики Израиля в отношении Палестины.