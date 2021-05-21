Неклиновский район, Ростовская область, 21 мая, 2021, 16:12 — ИА Регнум. В результате аварии на очистных сооружения в посёлке Дмитриадовка Неклиновского района Ростовской области десять человек погибли, пятеро госпитализированы. Однако эти данные могут измениться, так как поиск людей продолжается. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении МЧС России 21 мая.

Rostov.sledcom.ru Очистные сооружения в посёлке Дмитриадовка Неклиновского района Ростовской области

«По состоянию на 15:00 пять человек госпитализированы в БСМП Таганрога, тела десятерых подняты на поверхность. Поисковые работы продолжаются», — уточнили в ведомстве.

Напомним, что по факту трагедии в Неклиновском районе возбуждено уголовное дело.