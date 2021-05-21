Неклиновский район, Ростовская область, 21 мая 2021, 15:54 — REGNUM Прокуратура Ростовской области взяла на контроль ход расследования уголовного дела о гибели рабочих в Неклиновском районе, сообщили ИА REGNUM в надзорном ведомстве 21 мая.
Напомним, что трагедия произошла при производстве работ на территории насосной станции очистных сооружений в посёлке Дмитриадовка. Во время ремонта произошёл выброс метана.
По некоторым данным, погибли десять человек. Ещё восемь рабочих находятся в реанимации.
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